Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, evinde Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, 86 ve 88. dakikada Pedro Malheiro'nun golleriyle 1-0'dan geri dönse de 89. dakikada Marius Mouandilmadji'nin engel olamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 7. sırada bulunan Trabzonspor puanını 48'e, 3. sırada yer alan Samsunspor ise 61'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, evinde Samsunspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Kırmızı Beyazlıların gollerini 27'de Emre Kılınç ile 89. dakikada Marius Mouandilmadji atarken, Bordo Mavililerin gollerini ise 86 ve 88. dakikalarda Pedro Malheiro kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor haftayı 48 puanla 7. sırada tamamlarken, 3. sırada yer alan Samsunspor ise puanını 61'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, evinde Hatayspor'u ağırlayacak.