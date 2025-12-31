Trabzonspor, 2025 yılında 45 resmi maçta 24 galibiyet aldı!

Habertürk Manşet - 27 Aralık 2025 (İnsanlar Birbirine Neden Güvenmiyor?)

Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 84'ü birbirine güvenmiyor. Güvenin düşük olmasının sonuçları ne? Kandırmak artık daha mı kolay? Güvenmek için hangi işaretler önemli? Güveni en çok ne yıktı? Hangi davranışa temkinli yaklaşılmalı? En son birine ne zaman güvendin? Birine güven duymak neden zorlaştı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Akademisyen Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Belgeselci Orkun Olgar ve Klinik Psikolog Dr. Pelin Hazer yanıtladı.