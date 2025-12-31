Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, 2025 yılında 45 resmi maçta 24 galibiyet aldı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, 2025 yılında 45 resmi maçta 24 galibiyet aldı!

        Trabzonspor, 2025 yılında 45 resmi maçta 24 galibiyet aldı. İşte bordo-mavililerin karnesi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 14:06 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, 45 resmi maçta 24 galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 35 puanla 3. sırada kapatan Trabzonspor, 2025 yılında oynadığı 45 karşılaşmada 24 galibiyet aldı.

        Bordo-mavililer, 2025 yılında Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere toplam 45 müsabakaya çıktı.

        Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet ve 11 beraberlik elde ederken, 10 kez sahadan yenik ayrıldı.

        LİG MAÇLARI

        Trabzonspor, 2025 yılında Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

        Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 51 puanla 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi.

        Karadeniz ekibi, bu sezon da ligin 17 haftalık ilk yarısını 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla 3. sırada kapattı.

        REKLAM

        TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL OYNADI

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025 yılında finale yükselen Trabzonspor, Gaziantep'te oynanan maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine getiremedi.

        Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

        GÜNEŞ GİTTİ, TEKKE GELDİ

        Trabzonspor'da 2025'te Şenol Güneş ve Fatih Tekke olmak üzere iki teknik adam görev yaptı.

        Şenol Güneş yönetiminde 2025 yılında ligde çıktığı 9 maçtan 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetimindeki 28 maçta ise 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan yenik ayrıldı.

        Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, Fatih Tekke idaresinde ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 27 Aralık 2025 (İnsanlar Birbirine Neden Güvenmiyor?)

        Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 84'ü birbirine güvenmiyor. Güvenin düşük olmasının sonuçları ne? Kandırmak artık daha mı kolay? Güvenmek için hangi işaretler önemli? Güveni en çok ne yıktı? Hangi davranışa temkinli yaklaşılmalı? En son birine ne zaman güvendin? Birine güven duymak neden zorlaştı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Akademisyen Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Belgeselci Orkun Olgar ve Klinik Psikolog Dr. Pelin Hazer yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?