        Trabzonspor 2026 yılında büyük maç şanssızlığını kırmak istiyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor 2026 yılında büyük maç şanssızlığını kırmak istiyor

        Trabzonspor, son iki yılda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı yaşadığı galibiyet hasretini 2026 yılında sonlandırmak istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:57
        Trabzonspor büyük maç şanssızlığını kırmak istiyor!
        Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son iki yıldır devam eden galibiyet hasretini 2026 yılında sonlandırmak istiyor. Bordo-mavililer, 2024 yılında söz konusu takımlarla oynadığı 7 müsabakada kazanamadı. Galatasaray karşısında sahasında alınan 5-1’lik mağlubiyet, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında son dakikalarda kaybedilen puanlar ile Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’a karşı gelen 3-2’lik yenilgi büyük maç karnesini olumsuz etkiledi.

        Trabzonspor, 2025 yılında da derbi galibiyetine hasret kaldı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lig ve kupa olmak üzere toplam 7 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde yalnızca 2 beraberlik alabildi. Trabzon temsilcisi, 5 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık yenilgi ise sezonun en ağır sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

        14 MAÇTIR KAZANAMADI

        2026 yılının ilk derbisinde Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bu olumsuz seriye son vermek istiyor. Bordo-mavili yönetim ve teknik heyet, son iki yılda derbilerde yaşanan başarısız tabloyu geride bırakmayı hedeflerken, Galatasaray maçıyla birlikte hem psikolojik üstünlüğü yeniden kazanmak hem de uzun süredir devam eden büyük maç galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

        Trabzonspor’un son iki yılda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı derbi sonuçları şöyle:

        2025

        15.02.2025: Beşiktaş : 2 - Trabzonspor: 1

        06.04.2025: Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

        10.05.2025: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

        14.05.2025: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Türkiye Kupası finali)

        14.09.2025: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0

        01.11.2025: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

        14.12.2025: Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 3

        2024

        21.01.2024: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

        04.02.2024: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

        17.03.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

        23.05.2024: Beşiktaş: 3 - Trabzonspor: 2 (Türkiye Kupası finali)

        15.09.2024: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

        03.11.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

        16.12.2024: Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

