Trabzonspor: 92 - Türk Telekom: 84 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Türk Telekom'u 92-84 mağlup etti.
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ağırladığı Türk Telekom’u 92-84 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Trabzonspor, ilk periyotta özellikle Taylor’ın etkili oyunuyla farkı çift hanelere çıkararak çeyreği 25-22 önde tamamladı. İkinci periyotta da kontrolü elinde tutan Trabzonspor, ilk yarıyı da 49-40 önde tamamladı.
Mücadelenin 3’üncü periyodunda savunma disiplinini sürdüren bordo-mavililer, skor üstünlüğünü koruyarak çeyreği 72-64 önde bitirdi. Son periyotta rakibinin geri dönüş çabalarına izin vermeyen Trabzonspor Basket, özellikle pota altı üretkenliği ile skoru kontrol etti ve maçı 92-84 kazanmayı başardı.
Trabzonspor’un son haftalardaki başarılı oyuncusu Marcquise Reed 27 sayı ile hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu.
SALONDA BORDO-MAVİ COŞKU
Hayri Gür Spor Salonu’ndaki tribün desteği maç boyunca hiç susmadı. Bordo-mavili taraftarlar ve maskot Bovi maç boyunca takıma coşkulu bir şekilde destek verdi.
SALON: Hayri Gür Spor
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç
TRABZONSPOR: Reed 27, Grant 3, Tinkle 12, Cem Ulusoy 3, Berk Demir 2, Yeboah 11, Hamm 12, Ege Arar, Taylor 15, Delgado 7
TÜRK TELEKOM: Devoe 9, Allman 12, Berkan Durmaz 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman 3, Alexander 15, Usher 12, Smith 9, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 12, Bankston 4
1’İNCİ PERİYOT: 25-22
DEVRE: 49-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-64
4'ÜNCÜ PERİYOT: 92-84