        Haberler Spor Basketbol Trabzonspor: 92 - Türk Telekom: 84 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Trabzonspor: 92 - Türk Telekom: 84 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Türk Telekom'u 92-84 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:38 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:38
        Trabzonspor evinde hata yapmadı!
        Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ağırladığı Türk Telekom’u 92-84 mağlup etti.

        Maça hızlı başlayan Trabzonspor, ilk periyotta özellikle Taylor’ın etkili oyunuyla farkı çift hanelere çıkararak çeyreği 25-22 önde tamamladı. İkinci periyotta da kontrolü elinde tutan Trabzonspor, ilk yarıyı da 49-40 önde tamamladı.

        Mücadelenin 3’üncü periyodunda savunma disiplinini sürdüren bordo-mavililer, skor üstünlüğünü koruyarak çeyreği 72-64 önde bitirdi. Son periyotta rakibinin geri dönüş çabalarına izin vermeyen Trabzonspor Basket, özellikle pota altı üretkenliği ile skoru kontrol etti ve maçı 92-84 kazanmayı başardı.

        Trabzonspor’un son haftalardaki başarılı oyuncusu Marcquise Reed 27 sayı ile hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu.

        SALONDA BORDO-MAVİ COŞKU

        Hayri Gür Spor Salonu’ndaki tribün desteği maç boyunca hiç susmadı. Bordo-mavili taraftarlar ve maskot Bovi maç boyunca takıma coşkulu bir şekilde destek verdi.

        SALON: Hayri Gür Spor

        HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

        TRABZONSPOR: Reed 27, Grant 3, Tinkle 12, Cem Ulusoy 3, Berk Demir 2, Yeboah 11, Hamm 12, Ege Arar, Taylor 15, Delgado 7

        TÜRK TELEKOM: Devoe 9, Allman 12, Berkan Durmaz 2, Emircan Koşut, Ata Kahraman 3, Alexander 15, Usher 12, Smith 9, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 12, Bankston 4

        1’İNCİ PERİYOT: 25-22

        DEVRE: 49-40

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-64

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 92-84

