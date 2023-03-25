Trabzonspor'a 10 futbolcunun menajerinden dava

DHA

Olağanüstü genel kurulu gerçekleşen Trabzonspor´da, 10 futbolcunun menajerlik şirketinin alacakları nedeniyle kulübe açtığı davalar, 47´nci dönem faaliyet raporuna yansıdı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ibra edildiği ve asbaşkan Ertuğrul Doğan´ın aday olarak katıldığı kongrede yayımlanan rapora göre, aralarında Marc Bartra, Mahmoud Trezeguet, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Batuhan Kör´ün de bulunduğu 10 futbolcunun menajerlik şirketi, alacaklarını icra mahkemesine taşıdı.

BARTRA, TREZEGUET VE DORUKHAN, BATUHAN VE YUSUF´TAN DAVA Bordo mavili kulübe Abdullah Avcı´nın görev yaptığı dönemde onayıyla transfer edilen oyunculardan Marc Bartra için 15 milyon TL, Trezeguet için 6 milyon 100 bin, Yusuf Erdoğan için 925 bin TL, Dorukhan Toköz için 737 bin TL, Batuhan Kör için 381 bin TL´lik dava açıldı.

ÖMÜR VE PARMAK´IN MENAJERİ DE DAVA AÇTI Mali sıkıntı çeken kulübe ayrıca, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak´ın menajerliğini üstlenen Necdet Ergezen ise 7 milyon 545 bin TL´lik alacağına karşılık dava açtı. Menajerlik hizmeti veren şirketlerden Base Soccer Ageny ise 15 Ekim 2022 tarihli senedinin alacağı olan 3 milyon 110 bin TL karşılığında Trabzonspor´a dava açtı.

CORNELIUS´UN DAVASI SÜRÜYOR Trabzonspor´a alacakları nedeniyle geçmişte dava açan Andreas Cornelius´un davası ise sürerken, 1 milyon 411 bin TL ve 3 milyon 529 bin 721 TL toplam alacağı bulunan menajerine 1 milyon 406 bin TL daha ödeme yapılması gerekiyor.

KOITA´NIN ALACAKLARI BEKLİYOR Kasımpaşa´ya kiralanan Fode Koita´nın menajerlik şirketinin, 3 milyon 323 bin TL tutarındaki alacağına karşılık Trabzonspor´a açtığı dava da sürüyor. Trabzonspor'dan alacağı bulunan menajerlerden David Thomas Fenwiick de, 7 milyon 998 bin TL tutarı tahsil etmek için yargıya başvurdu.