

26' Nwakaeme

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

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TRABZONSPOR: Uğurcan, Hugo, Edgar, Denswil, Dorukhan, Berat, Siopis, Hamsik, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Cornelius.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svesson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli

TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella

Ligde 36 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde bulunan bordo-mavililer, bu avantajını sürdürmek istiyor. Oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılarak art arda 8. galibiyetini elde etmek istiyor.

REKOR MAÇI

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.