Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Ligde Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 61 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi (1 maç eksik),şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 18.30

YAYIN: beIN Sports 1

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf (Trabzonspor) / Podolski, Bahadır (Antalyaspor)

CEZALI: Da Costa (Trabzonspor) / Hakan Özmert, Jahovic (Antalyaspor)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Ufuk, Nazım Sangare, Mukairu, Amilton, Blanco

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

SÜPER LİG PUAN DURUMU

48. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 87 gol attı, kalesinde 45 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 50 gol atarken, 18 gol yedi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.