Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka
STAT: Akyazı Şenol Güneş
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
Bordo-mavililer, Başakşehir karşısında alacağı puan ya da puanlarla moral bulmak istiyor. 685 gündür evinde yenilmeyen Trabzonspor, seriyi 34 maça çıkarmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanda 5-0'lık mağlubiyet alarak lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetim ile görüşerek yola devam kararı almıştı.
29. RANDEVU
Trabzonspor ile Başakşehir, 29. kez kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 28 maçta bordo-mavililerin 10-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı.
TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 14 maçta iki takımda 4'er galibiyet elde etti. 6 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir'e karşı sahasında son galibiyetini 15 Şubat 2015'de 3-2'lık skarla alan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından rakibiyle evinde oynadığı 7 maçta 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.
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