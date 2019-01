Şampiyonluğun en büyük adayı tartışmasız M.Başakşehir… Lig liderliğini sürdürüyor. En yakın rakipleriyle arasında 6 puan fark var… Haftanın en zor maçına çıkarken, “acaba” sorusu akıllardaydı… Rakip Trabzonspor. Üstelik kendi sahasında oynuyordu. Taraftar inanılmaz coşkuluydu. Onlarda yarışın favori takımları arasındaydılar…



90 dakika bittiğinde, maç öncesi düşünceler çöp olmuştu… M. Başakşehir özel bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi… Özel olmalarının nedeni alınan sonuçtan çok, ortaya koydukları oyun anlayışıydı…

Birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir ekip olmanın büyük avantajına sahipler. Yapılan hareketler kesinlikle çok tekrarın ürünüydü. Her oyuncu verilen görevi eksiksiz yaparken, kalitelerini de gösterdiler. Seyir zevkinin bu denli artmasının en önemli nedeni kalitenin üst seviyede oluşuydu…Abdullah Avcı teknik direktör olarak çok şanslı diyebiliriz. İlk 11’de oynayan oyuncular kadar yedek kulübesinde oturanlar da aynı özelliklere sahipler… Kimin oyundan çıktığının hiçbir önemi yok. Yerine alınan futbolcu çıkan kadar yetenekli…İşte, M.Başakşehir takımını özel yapan en önemli özellik bu geniş kadro… Üstelik, Sivasspor’dan alınan Robinho bir eksiği gidermekten çok kaliteli ayaklara bir yeni isim olarak katıldı… Trabzonspor karşılaşması Abdullah Avcı’nın taktiksel başarısıdır. Ev sahibi takımın taraftar coşkusu ile üzerlerine geleceğini biliyordu. Topu onlara bıraktılar. Savunmada kalıp, beklediler. Rakip ne yapacaktı görmek istediler…Kazanılan topu kullanmak çok kolaydı. Her hatayı avantaja çevirdiler. Senaryo yazılmış gibi, sonucu önceden biliyorlardı…Topu kazanmak, ardından hızlı atağa kalkma ve son vuruş tam derslik hareketlerdi…Bu hareketleri oyun içinde eksiksiz yapmak her takımın başaracağı iş değil. Bunun temel nedeni kaliteli ayaklar, yetenek ve oyun aklı denilen özelliklerdi…Emre- İrfan ikilisinin orta saha hakimiyeti, Arda ile Visca’nın akılla birleşen ayakları sonucu belirlemeye yetti. Robinho’nun bu ekibi katılışı güçlerini daha da pekiştirmiş…Koşmadan, fazla mesafe kaydetmeden oynadılar. Amaç, topu iyi kullanmaktı. Bunu da çok iyi başardılar… M.Başakşehir’i oyundan düşürecek tek ayrıntı presti. Hangi takım bu presi yapabilir, oyun kurmalarını engelleyebilir? Düşününce yok diyoruz…Trabzonspor galibiyeti şampiyonluk hedefi için büyük bir adım oldu…

TRABZON MÜCADELE ETTİ O KADAR



İlk 20 dakika rakip sahasında oynamak elbette başarıdır. Topla fazla oynamak, pas yapmak, arka arkaya korner kullanmak umutlandırdı Bordo-Mavilileri. Ancak, gol getirecek pozisyon yoktu bu baskılı dönemde…



Kaybedilen topların faturası ağır oldu. Golden sonra ortaya konulan mücadele elbette takdir edilmeli. Ancak orta sahanın pasif kalışı en büyük eksikleriydi. Sosa’nın olmayışı güç kaybına neden oldu ister istemez. Bu sorunu gidermezlerse, her maç zorlu geçecektir…

Yusuf ve Abdülkadir’in çalışkanlığı takımı ateşliyor. Ancak, gol yollarını açacak farklı oyun planları yapmak zorundalar. Belki daha fazla şut bir çözüm olabilir. Yine de, 90 dakika oyundan kopmadılar. Fiziksel gücü, daha organize hale getirmeleri gerekiyor…