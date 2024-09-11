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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:56
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        Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
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        Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

        Haftanın öne çıkan Trabzonspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan görev alacak.

        5. haftada görev alacak diğer hakemler:

        Galatasaray - Rizespor: Arda Kardeşler

        Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

        Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

        Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

        Bodrum - Başakşehir: Zorbay Küçük

        Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

        Alanyaspor - Hatayspor: OZan Ergün

        Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

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