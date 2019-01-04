Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz için Trabzonspor'dan beklenen açıklama geldi. Bordo-Mavililer, Burak Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncunun bu gece Siyah-Beyazlılar'ın Antalya kampına katılması ve yarın da idmana çıkması bekleniyor.

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