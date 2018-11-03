Trabzonspor - Bursaspor maç önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Trabzonspor ile Bursaspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 15 puanlı Trabzonspor 7. sırada bulunuyor, Bursaspor 12 puana sahip ve 11. sırada. Trabzonspor son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bursaspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 147 kodlu maçı oynayanlar; Trabzonspor galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Bursaspor galibiyet oranı 3.90. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Trabzonspor son hafta oynanan Kardemir Karabük maçında 3-0 kazandı.

Bursaspor, Gençlerbirliği karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, kendi sahasında 12 gol attı, 5 gol yedi.

Bursaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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