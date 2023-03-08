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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası gündeme bomba gibi düşerken bundan sonrası için de çalışmalar başladı. Seçime kadar geçici başkan olarak devam eden asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın Sergen Yalçın ile görüşeceği belirtiliyor.

Beşiktaş ile şampiyonluğa imza attıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu. Bu süreçte Katar'dan ve Süper Lig'den birçok teklif aldığını açıklayan Yalçın, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Sergen Yalçın futbolculuk döneminde 2000-01 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.

ALTERNATİFLER ÇAĞDAŞ ATAN VE İLHAN PALUT Doğan'ın Sergen Yalçın ile el sıkışamaması durumunda ise Kayserispor ile dikkat çeken Çağdaş Atan ile masaya oturacağı öğrenildi. Kayserispor'la mukavele yenileyen Atan'ın transfer yasağı nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpten ayrılabileceği belirtildi. Çağdaş Atan 2006'da Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olmuş ve bir dönem bordo-mavili formayı terletmişti.

Trabzonspor'un diğer bir alternatifi ise son olarak Konyaspor'da görev yapan İlhan Palut. Hatayspor'la dikkat çektikten sonra Göztepe ve Konyaspor'da görev yapan başarılı antrenör, yeşil-beyazlıların görevine son vermesinin ardından bir kulüp çalıştırmamıştı.