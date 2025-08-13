Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku!

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'de yırtık tespit edildi. Nijeryalı yıldızın, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 22:03 Güncelleme: 13.08.2025 - 22:03
        Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!
        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor sahasında Kocaelispor'u ağırlamış ve rakibini 1-0 mağlup etmişti.

        Bu maçta bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme sakatlanarak 84. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

        Konuyla ilgili Trabzonspor'dan açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

        Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

