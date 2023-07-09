Trabzonspor'da Flavio takımından ayrıldı!
Trabzonspor, Flavio'nın kiralanması için Al-Taawoun kulübüyle görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi
Giriş: 09.07.2023 - 14:09
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu Flavio'nun kiralanması konusunda Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
Geçtiğimiz sezonu da Al-Taawoun'da geçiren 27 yaşındaki orta saha, çıktığı 11 lig maçında 1 gol 1 asist kaydetti.