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Trabzonspor'da gençlerin dönemi

AA

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da altyapıdan gelen oyuncular, son haftalarda takıma önemli skor katkısı sağladı

Trabzonspor

Fenerbahçe maçında Yusuf Yazıcı bu kez golle buluşan isim olurken altyapı oyuncuları bu sezon toplamda 8. gollerini kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftada suskun kalan altyapı oyuncuları, daha sonraki 14 haftalık dönemde 8 golle skora katkı verdi.

25 GOLÜN 8'İNİ ATTILAR

Trabzonspor, ligde son 14 haftada 25 gol atarken altyapı oyuncuları, bunun yaklaşık 3'te 1'ini kaydetmiş oldu.

Abdülkadir Ömür 3 golle en fazla gol atan oyuncu olurken Abdulkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı 2 gol, Murat Cem Akpınar da 1 gol attı.

GOL ATTIKLARI MAÇLAR

Abdülkadir Ömür, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yendiği karşılaşmada 2, 28. haftada deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da 1 gol kaydetti.

Abdulkadir Parmak, ligin 19. haftasında 1-1 biten Demir Grup Sivasspor ile 23. haftada 3-1 galip gelinen Göztepe deplasmanlarında birer gol attı.

Yusuf Yazıcı, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'e Medical Park'ta 4-2 kaybedilen karşılaşma ile 30. haftada berabere sonuçlanan Fenerbahçe maçında birer gol atmayı başardı. Murat Cem Akpınar da ligin 27. haftasında Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

TOPLAM 14 PUAN

Ligde 53 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, altyapı oyuncularıyla 14 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, bu futbolcuların gol attığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle üst sıralardaki mücadelesinde önemli puanlar kazandı.

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