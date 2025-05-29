Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.”