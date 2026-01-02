Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi!

        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlarken, yeni yılın da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:09 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:09
        Trabzonspor'da Süper Kupa mesaisi!
        Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Ayrıca bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolculardan Kazeem Olaigbe, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çolak için doğum günü pastası kesildi.

        Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

