Uğurcan Çakır´ın MKE Ankaragücü müsabakası sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, "Kalecimiz Uğurcan´ın bugün çekilen MR´ı sonrası tedavisine başlanmış olup, yarın oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir" dedi.