Trabzonspor'da yüzler gülüyor

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor’da hem yüzler güldü hem de geçen hafta Fenerbahçe maçında alınan mağlubiyet sonrası taraftarın gönlünü aldı.

Bordo-mavili takımda Başakşehir maçı öncesi göreve getirilen teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig’de ilk iç saha galibiyetini almış oldu. Genç teknik adam Başakşehir deplasman galibiyetiyle başladığı Trabzonspor serüveninde sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmış, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup olmuştu. Tekke, Çaykur Rizespor’u yenerek ilk iç saha galibiyetini almış oldu.