Trabzonspor'dan Muçi hamlesi: Anlaşma sağlandı!
Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Gözler Muçi'nin kararına çevrildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Bordo-mavililer, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ile ilgileniyor.
Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Bordo-mavililer, Arnavut futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Gözler Muçi'nin kararına çevrildi.
24 yaşındaki Ernest Muçi, bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.