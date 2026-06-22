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        Haberler Spor Futbol Transfer Trabzonspor'dan Ruben Vargas hamlesi!

        Trabzonspor'dan Ruben Vargas hamlesi!

        Trabzonspor, transfer çalışmalarında rotasını Ruben Vargas'a çevirdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Sevilla FC forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan Ruben Vargas hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Sevilla forması giyen Ruben Vargas’ı transfer gündemine aldı.

        İspanyol basınından AS’ın haberine göre bordo-mavililer, Dünya Kupası’nda İsviçre Milli Takımı ile dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteriyor.

        Turnuvada 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Vargas, Sevilla’nın ekonomik olarak rahatlamak adına satışına sıcak bakabileceği isimler arasında yer alıyor.

        Haberde, Vargas’ın ayrılığa tamamen kapalı olmadığı ancak oyuncunun önceliğinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde ya da en azından Avrupa kupalarında forma giymek olduğu belirtildi.

        Trabzonspor’un ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olması ve iddialı bir proje yürütmesi nedeniyle oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

        Sevilla’nın Vargas için 12 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceği kaydedildi. İspanyol ekibinin, daha önce Trabzonspor’dan kiraladığı Batista Mendy’yi bu transferde takas olarak düşünmediği, önceliğinin nakit bonservis geliri elde etmek olduğu aktarıldı.

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