Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, rakibi karşısından iyi bir sonuçla ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmanın mücadelesini veriyor.
TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR
SAAT: 20.30
HAKEM: Suat Arslanboğa
YAYIN: A Spor
STAT: Medical Park
TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth
YEDEKLER: Arda, Serkan, Hosseini, Abdurrahim, Behlül, Safa, Cafer, Fıratcan, Doğan, Ekuban
TEKNİKDİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak.
HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK KEZ
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk resmi karşılaşmasına çıkıyor. Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında oluyor.
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