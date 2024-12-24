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        Trabzonspor evinin dışında yok!

        Trendyol Süper Lig'de 17. haftalık ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, taraftarına "hayal kırıklığı" yaşattı. Deplasmanda galip gelemeyen Karadeniz ekibi, ligin ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:13
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        Trabzonspor evinin dışında yok!
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        Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 22 resmi maçın sadece 6'sını kazandı. 9 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 7 maçı ise kaybetti.

        Ligdeki 16 müsabakasında 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        Süper Lig'de düşme hattına yakın yer alan Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarından da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı.

        UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, hem lig hem de Avrupa serüveninde zor günler geçirdi.

        AVCI GİTTİ, GÜNEŞ GELDİ

        Trabzonspor'da bordo-mavili takımın Avrupa kupalarından elenmesinin ardından ligde sadece 1 maçta görev yapan teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

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        Avcı yönetiminde sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, ikinci hafta da geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile İkas Eyüpspor deplasmanından aynı sonuçla döndü.

        Teknik direktörlük görevi için sezonun ilk 2 haftasının ardından Şenol Güneş ile anlaşan Karadeniz ekibi, kötü sonuçları durduramadı.

        Bordo-mavililer, 5. kez takımın emanet edildiği Şenol Güneş yönetiminde ligde 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 17 puan toplayarak 1. 21 puan ortalamasında kaldı.

        İLK 5 HAFTA KAZANAMADI

        Trabzonspor, bu sezon ligde ilk 5 maçından beraberlikle ayrıldı.

        Sırasıyla Net Global Sivasspor ve İkas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Beşiktaş (1-1), Bellona Kayserispor (2-2), Gaziantep FK (0-0) maçlarında da 1 puana razı oldu.

        Karadeniz temsilcisi, sezonun 6. karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

        DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

        Trabzonspor, ligde sezonun ilk bölümünde deplasmanda galibiyet elde edemedi.

        Bordo-mavililer, 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sadece 4 puan topladı.

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        SON DAKİKA GOLLERİYLE GİDEN PUANLAR

        Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında galip gelemezken son dakika golleriyle puanlar da kaybetti.

        Bordo-mavililer, sahasında uzun süre 10 kişi mücadele ettiği Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle sahasında 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a deplasmanda 90+8. dakikada kendi filelerine attığı golle 4-3 yenildi.

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