        Haberler Bilgi Spor TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ: Trendyol Süper Lig Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak zorlu derbi öncesinde, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının tarihi ve derbi saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Peki, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati...

        Giriş: 10.02.2026 - 15:48 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:54
        1

        Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihine kilitlenmiş durumda. Zirve yarışının tüm hızıyla sürdüğü ligde Fenerbahçe 49 puanla 2. sırada yer alırken, Trabzonspor 45 puanla 3. basamakta bulunuyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu kritik mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. İşte Trabzonspor – Fenerbahçe maçının tarihi ve biletlerin fiyatları...

        2

        TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi 14 Şubat Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        3

        TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak kritik mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        BİLETLER SATIŞA ÇIKTI!

        Karşılaşmanın biletleri;

        VIP Platinum -B: 20.000 ₺

        VIP Platinum A/C: 15.000 ₺

        VIP Gold 12.500 ₺

        VIP Silver 10.000 ₺

        Batı Tribünler 4.250 ₺

        Doğu Tribünler 3.750 ₺

        Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2.250 ₺

        Güney - Kuzey Kale Arkası 1.750 ₺ olarak satışa sunuldu.

        5

        FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI!

        Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama;

        Fenerbahçemiz, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Trabzonspor ile Papara Park’ta oynayacağı Trendyol Süper Lig 22. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizdeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        N.D. Gençlerbirliği maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncularımız ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

        Futbol Takımımız, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        6

        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        İki takım arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe 6, Trabzonspor 3 kez galip gelirken 1 müsabakada eşitlik bozulmadı.

        Öte yandan sarı lacivertliler, Trabzonspor karşısında oynadığı son 4 maçıda kazanmayı başardı.

