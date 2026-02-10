FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI!

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama;

Fenerbahçemiz, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Trabzonspor ile Papara Park’ta oynayacağı Trendyol Süper Lig 22. hafta maçının hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizdeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



N.D. Gençlerbirliği maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncularımız ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.



Futbol Takımımız, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.