Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Giriş: 05.09.2025 - 14:26

