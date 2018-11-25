Trabzonspor ile Fenerbahçe 21 yaş altı futbol takımları arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın son anlarında oyuncular arasında kavga çıktı.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor'un kazandığı korner öncesinde Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter ile bordo-mavili takımın oyuncusu Behlül Aydın arasında topa sahip olma konusunda tartışma yaşandı.

İki isim arasında başlayan, sahadaki diğer oyuncuların ardından teknik heyetler ile yedek kulübesindeki futbolcuların da olaya dahil olmasıyla büyüyen gerginlik, arbedeye dönüştü.

Karşılaşmanın hakemi Cem Alpay, olayların yatıştırılmasının ardından Trabzonspor'dan Behlül Aydın, Ali Osman Karnapoğlu, Koray Kılınç, Fenerbahçe'den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli'ye kırmızı kart gösterdi.

Kornerden sonra maçın hakemi Cem Alpay'ın bitiş düdüğüyle karşılaşma 0-0 sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ