Trabzonspor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluğa 1 puan uzaklıktaki sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen bordo-mavililer ise, Avrupa'ya katılmak için kupayı müzesine götürmek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.45
YAYIN: ATV
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza.
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te karşı karşıya geliyor. Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.
FİNALDE 4. EŞLEŞME
Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 4. kez eşleşti. İki ekip bundan önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.
BU SEZONKİ 3. RANDEVU
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı. Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı.
İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.
KUPADA 20. RANDEVU
İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
TRABZONSPOR 16 FİNALİN 9'UNU KAZANDI
Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.
Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.
REKORLAR G.SARAY'DA
Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.