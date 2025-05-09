Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk oluyor. İki takım bugüne kadar 138 kez karşılaşırken, bu müsabakalarda 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 mücadele ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, sorusunun yanıtı...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor lider Galatasaray'ı ağırlıyor. 139. kez karşı karşıya gelecek iki takım Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı. Sarı kırmızılılar, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Galatasaray maçı, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
LİGDEKİ 104. MAÇ
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 104. kez karşılaşacak.
Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.
Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.
SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Batagov, Okay, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan, Nwakaeme, Sikan, Zubkov, Banza