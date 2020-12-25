TrabzonsporGalatasaray maçı için heyecan dorukta. Peki merakla araştırılan ve haftanın en kritik maçı olarak gösterilen Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Galatasaray maçı 26 Aralık Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Oğulcan Çağlayan.