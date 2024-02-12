Trabzonspor- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında son maçlara gelinirken Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Süper Lig'deki kötü gidişata son vermek isteyen bordo- mavililerin mutlak parolası 3 puan. Lig'de oynadığı son 2 maçı da kazanan Hatayspor ise zorlu deplasmanda galip gelerek seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Zorlu maç öncesi muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Trabzonspor- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadıkları 7 maçta bordo mavililerin 3 galibiyeti bulunurken Hatayspor rakibine 2 kez üstünlük sağladı. Öte yandan ligde oynanan 2 maçta da eşitlik bozulmadı. Sporseverler, "Trabzonspor- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? " sorularına cevap arıyor. İşte Trabzonspor- Hatayspor maçına ilişkin detaylar..
TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor- Hatayspor karşılaşması 12 Şubat Pazartesi (bugün) 17.00'de oynanacak.
Papara Park'ta oynanacak olan maç beIN Sporst 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Taraftarların heyecanla beklediği maçın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor ve Hatayspor'un muhtemel 11'leri...
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Rayyan, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Oğuzhan, Massanga, Görkem, Doğukan, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg
EKSİK OYUNCULAR
Öte yandan Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Orsic'in yanı sıra Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Pepe ile Onuachu kadroda yer alamayacak.
Hatayspor takımında el sakatlığı bulunan Aburjania ve apandisit ameliyatı olan Ömer Faruk Beyaz forma giyemeyecek. Aabid ve Cemali Sertel'in oynama durumu ise maç saati belli olacak.