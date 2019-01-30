2016 yılında UEFA ile Finansal Fair Play konusunda üç sezonu kapsayan bir anlaşma imzalayan ve sözleşme süresini tamamlayan bordo-mavililerde yönetim, yarın yeniden UEFA yetkililerinin karşısına çıkacak.
Trabzonspor´da UEFA, FIFA, Dış ilişkiler ve hukuktan sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak DHA'ya yaptığı açıklamada Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte yarın savunma yapacaklarını belirterek, "2016 yılında UEFA ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştık. Bu süreç içerisinde mali olarak durumu düzelteceğimizi, futbol bütçemizi 20 milyon Euro civarına çekeceğimizi, gelirlerimizin yüzde 60´ını futbola harcayacağımızı, borçları azaltacağımızı bildirerek 3 yıl önce ceza almamız kesinken UEFA´yı ikna edip ceza almamıştık. O sözleşmemiz doldu ve sona erdi. Onlar da incelediler. Şimdi gidip yeniden önümüzdeki dönemle ilgili toparlayacağımızı söyleyeceğiz. İkna etmeye çalışacağız. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile birlikte gidip savunmamızı yapacağız" dedi.
"ANLAŞMAYA UYULMADI"
UEFA ile daha önce yapılan anlaşmaya uyulmadığını kaydeden Bülbüloğlu, şöyle devam etti:
"Biz dediklerimizi yapamadık. İlk 1,5 yıl buna uymuştuk ancak daha sonra çok yüksek bütçede transferler gerçekleştirildi ve sonrasında sözleşmenin dışına çıktık. Şimdi bir yol haritası çizip neden yapamadığımızı anlatmamız gerekiyor. Yeni yönetim olarak bu yüksek bedelli oyuncuları gönderdiğimizi, altyapıya önem vererek oradan çıkardığımız oyuncularla çok iyi yerlere geldiğimizi, bunu devam ettireceğimizi, bu oyunculardan da yüksek bütçelilere satarak iyi bir gelir elde ettiğimizi, yeni gelir kaynaklarımızı, Futbol A.Ş için koyduğumuz sermaye artışını anlatarak bir savunma yapacağız. Bunun sonucunda neler olacağına bakacağız. Borç çok ancak bu borcu tasarruf tedbirleriyle eriteceğimizi gündeme getireceğiz. Meydana gelen zararın kur artışından olduğunu vurgulayacağız. Bunu bir noktaya kadar kabul ediyorlar. İnşallah bir ceza almadan döneriz."
"MEN CEZASI ALMAMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"
Avrupa kupalarından men cezası almamak için uğraşacaklarını ifade eden Bülbüloğlu, "Önceki yaptığımız sözleşmede bir takım cezai maddeler koymuşlardı. Avrupa kupalarına katılmamız durumunda alacağımız paradan kesilecek 500 bin Euro vardı, ilk katılımda onu kesecekler. Onun dışında bonservis ile transfer edilen sadece 1 oyuncuya lisans vererek kulüpleri tasarrufa iten bir takım yaptırımlar mevcut. Tabi bunların hepsi Avrupa kupalarına katılım durumunda geçerli. Yurtiçinde serbest. Ama buradaki en büyük ceza Avrupa kupalarından 1-2 yıl men edilmek. Bu da bizim için kötü bir durum. Bu cezayı almamak için uğraşacağız. Yaklaşık 2 aylık süre içerisinde karar açıklanır" diyerek açıklamalarını tamamladı.
KADRO TOPLANIYOR
Bu arada sakat ve milli takımdaki oyuncular nedeniyle kadroda alternatif sıkıntısı yaşayan Trabzonspor´da Amiri ile Hosseini takıma dönüyor. Ligin ikinci yarısında bordo-mavili takımdan uzak kalan iki futbolcunun İran milli takımının 2019 Asya Kupası´ndan elenmesinin ardından yarından itibaren takıma katılacağı ve çalışmalara başlayacağı belirtildi.
SOSA RİSKE EDİLMEYECEK
Trabzonspor´da sakatlığı nedeniyle 6 hafta takımdan uzak kalan kaptan Jose Sosa için ise sağlık ekibi ve teknik heyet tedbirli davranıyor. Kontrollü olarak antrenmanlara başlayan tecrübeli orta saha oyuncusunun tedavisinin tamamlandığı, antrenman eksiğini gidermeye çalıştığı ve takımla birlikte çalışmalara da katılacağı bildirildi. Oyuncunun hafta sonu oynanacak MKE Ankaragücü maçında da riske edilmeyeceği ifade edildi.
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