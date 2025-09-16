Habertürk
        Trabzonspor kalesinde kolay geçit vermiyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor kalesinde kolay geçit vermiyor!

        Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 gol yiyen Trabzonspor son 13 sezon içerisinde yediği gol olarak en iyi başlangıcı yaptı.

        Giriş: 16.09.2025 - 14:53 Güncelleme: 16.09.2025 - 14:53
        Trabzonspor, kalesinde kolay geçit vermiyor!
        Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 gol yiyen Trabzonspor, kalesinde gördüğü gol bakımından son yılların en iyi başlangıcını yaptı.

        Ligde ilk 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-mavililer, kalesinde de rakiplerine kolay geçit vermedi.

        Bordo-mavili takım, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u yenerken, ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek kalesini gole kapadı. Ligin 4. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 5. haftada ise Fenerbahçe deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü.

        UĞURCAN'DAN SONRA ONANA KALEYE GEÇTİ

        Trabzonspor'da ligin ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korudu. Galatasaray'a daha sonra transfer olan milli kaleci, bordo-mavili formayla çıktığı 4 maçta sadece 1 gol kalesinde gördü.

        Son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında ise Trabzonspor'da ilk kez görev yapan yeni transfer Andre Onana, ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı. Kamerunlu kaleci, bu maçta 1 gol yedi.

        SON 13 SEZONUN EN İYİ BAŞLANGICI

        Trabzonspor, son 13 sezon içerisinde yediği gol olarak en iyi başlangıcı yaptı.

        En son 2012-2013 sezonunda kalesinde 2 gol yiyen bordo-mavili takım, 2013-2014 sezonunda 6, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 4, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 9, 2018-2019 sezonunda 6, 2019-2020 sezonunda 7, 2020-2021 sezonunda 7, 2021-2022 sezonunda 4, 2022-2023 sezonunda 5, 2023-2024 sezonunda 6, 2024-2025 sezonunda 3, bu sezon ise 2 gol gördü.s

