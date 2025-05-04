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        Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı: 8 eksik

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Kaptan kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncusu Stefan Savic, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:27
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        Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı: 8 eksik
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmanın ardından İstanbul’a hareket eden kafileye tedavileri süren Draguş, Hüseyin Türkmen, Folcarelli, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Uğurcan Çakır ve Savic’in yanı sıra kart cezalısı Malheiro yer almadı.

        TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

        Kasımpaşa maçı için İstanbul’a 8 eksikle gidenle bordo-mavili kafilede 21 futbolcu yer aldı. Bordo-mavililerde kamp kadrosunda, 'Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan' yer aldı.

        UĞURCAN ÇAKIR VE SAVIC'İN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır ve Stefan Savic’in sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Beşir, "Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic’in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

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