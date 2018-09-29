Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Yusuf Yazıcı forma giyemiyor.

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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA

SAAT: 16:00

HAKEM: Ali Palabıyık

STAT: Medical Park

YAYIN: BeIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Hosseini, Toure, Pereira, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Abdülakdir Ömür, Burak, Hugo Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

KASIMPAŞA: Ramazan, Josue Sa, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 12 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

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REKABETTEKİ 19. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 19. kez karşı karşıya geliyor.

İki takımın ligde oynadığı 18 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 27 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 23 golle karşılık verdi.

DIAGNE, AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI!

Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle yapılan kıyaslamada, maç başına 2,59 golle son sırayı aldı ancak Kasımpaşalı Mbaye Diagne, 8 golle bu ligler arasındaki en skorer futbolcu oldu.

Bu sezon Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 6 karşılaşmaya 8 gol sığdırdı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, bu performansıyla Avrupa'nın 5 büyük liginin gol krallarını geçmeyi başardı.

Avrupa liglerinin en skorerleri sıralamasında Diagne'yi, 6 golle Ligue 1'in gol krallığı yarışını önde götüren Olympique Marsilya'dan Florian Thauvin izledi.

Krzysztof Piatek (Genoa), Lionel Messi (Barcelona), Cristhian Stuani (Girona), Eden Hazard (Chelsea) ve Aleksandar Mitrovic (Fulham) ise 5'er gol attı.

Futbolcu Kulübü Lig Maç sayısı Gol Gol ortalaması 1 Mbaye Diagne Kasımpaşa Süper Lig 6 8 1,3 2 Florian Thauvin Olympique Marsilya



Ligue 1



6 6 1 3 Krzysztof Piatek Genoa



Serie A 4 5 1,25 Lionel Messi



Barcelona La Liga



5 5 1 Cristhian Stuani



Girona



La Liga 5 5 1 Eden Hazard Chelsea



Premier Lig



6 5 0,83 Aleksandar Mitrovic



Fulham Premier Lig



6 5 0,83 8 Ondrej Duda Hertha Berlin Bundesliga 4 4 1

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, iç sahada oynanan 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.

MEDICAL PARK, TRABZON'A İYİ GELMEDİ!

Trabzon'un Akyazı Mahallesinde bulanan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda bordo-mavililer aradığı istikrarı bir türlü bulamadı.

YENİ EVİNDE 40 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakayı 4-0 kazanarak yeni stadyumunda oynadığı ilk maçına galibiyetle başlayan bordo-mavililer Gaziantepspor maçıyla birlikte bugüne kadar Süper Lig'de 29 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, attığı 53 gole karşılık kalesinde 40 gol gördü. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı maçlarda 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti.

BEKLEMEDİĞİ SONUÇLAR ALDI

Bordo-mavililer eski stadyumu Hüseyin Avni Aker'de unutulmaz maçlara imza atarken, yeni stadyumunda kendi adına olumsuz maçlar çıkardı. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ı ağırladığı Akyazı'da, bir kez öne geçtiği maçta siyah-beyazlılara 4-3 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon 3-0 öne geçtiği Aytemiz Alanyaspor maçını 4-3 kaybetti. Yine geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısından da 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

MEDICAL PARK STADYUMU

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