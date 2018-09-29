Öne Çıkanlar
Trabzonspor Kasımpaşa
Futbol
Haberler > Futbol > Trabzonspor Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da! Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 12 puan toplayan, son 2 haftada ise düşüşe geçen Kasımpaşa, inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor'un konuğu oluyor. Trabzonspor, ligde Kasımpaşa'yı ağırladığı son beş maçın sadece birini kazanabildi! Bordo-mavililer 2 haftalık galibiyet hasretine son vermek isterken Kasımpaşa da çıkışa geçmek istiyor

29 Eylül 2018 Cumartesi, 15:21 | Güncelleme:

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Yusuf Yazıcı forma giyemiyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA

SAAT: 16:00
HAKEM: Ali Palabıyık
STAT: Medical Park
YAYIN: BeIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Hosseini, Toure, Pereira, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Abdülakdir Ömür, Burak, Hugo Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

KASIMPAŞA: Ramazan, Josue Sa, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, İlhan, Trezeguet, Eduok, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 12 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.  Ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ...

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

REKABETTEKİ 19. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 19. kez karşı karşıya geliyor.

İki takımın ligde oynadığı 18 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 27 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 23 golle karşılık verdi.

DIAGNE, AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI!

Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle yapılan kıyaslamada, maç başına 2,59 golle son sırayı aldı ancak Kasımpaşalı Mbaye Diagne, 8 golle bu ligler arasındaki en skorer futbolcu oldu.

Bu sezon Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 6 karşılaşmaya 8 gol sığdırdı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, bu performansıyla Avrupa'nın 5 büyük liginin gol krallarını geçmeyi başardı.

Avrupa liglerinin en skorerleri sıralamasında Diagne'yi, 6 golle Ligue 1'in gol krallığı yarışını önde götüren Olympique Marsilya'dan Florian Thauvin izledi.

Krzysztof Piatek (Genoa), Lionel Messi (Barcelona), Cristhian Stuani (Girona), Eden Hazard (Chelsea) ve Aleksandar Mitrovic (Fulham) ise 5'er gol attı.

Futbolcu Kulübü Lig Maç sayısı Gol Gol ortalaması
1 Mbaye Diagne Kasımpaşa Süper Lig 6 8 1,3
2 Florian Thauvin Olympique Marsilya

 Ligue 1

 6 6 1
3 Krzysztof Piatek Genoa

 Serie A 4 5 1,25
  Lionel Messi

 Barcelona La Liga

 5 5 1
  Cristhian Stuani

 Girona

 La Liga 5 5 1
  Eden Hazard Chelsea

 Premier Lig

 6 5 0,83
  Aleksandar Mitrovic

 Fulham Premier Lig

 6 5 0,83
8 Ondrej Duda Hertha Berlin Bundesliga 4 4 1

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, iç sahada oynanan 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.

MEDICAL PARK, TRABZON'A İYİ GELMEDİ!

Trabzon'un Akyazı Mahallesinde bulanan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda bordo-mavililer aradığı istikrarı bir türlü bulamadı.

YENİ EVİNDE 40 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakayı 4-0 kazanarak yeni stadyumunda oynadığı ilk maçına galibiyetle başlayan bordo-mavililer Gaziantepspor maçıyla birlikte bugüne kadar Süper Lig'de 29 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, attığı 53 gole karşılık kalesinde 40 gol gördü. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı maçlarda 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti.

BEKLEMEDİĞİ SONUÇLAR ALDI

Bordo-mavililer eski stadyumu Hüseyin Avni Aker'de unutulmaz maçlara imza atarken, yeni stadyumunda kendi adına olumsuz maçlar çıkardı. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ı ağırladığı Akyazı'da, bir kez öne geçtiği maçta siyah-beyazlılara 4-3 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon 3-0 öne geçtiği Aytemiz Alanyaspor maçını 4-3 kaybetti. Yine geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısından da 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

MEDICAL PARK STADYUMU

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.