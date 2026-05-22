Bu akşam Trabzonspor – TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali, Antalya’da futbolseverleri heyecan dolu bir 90 dakikaya sahne olacak. 9 yıl aradan sonra yeniden finale çıkan İlhan Palut’un ekibi, kupayı kazanarak Avrupa kupalarına dönüş yapmayı hedefliyor. 17 kez final oynayan ve 10. kez kupayı müzesine götürmek isteyen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ise son iki sezonda kaybettiği finallerin ardından bu kez mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. Peki, Trabzonspor – Konyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar ve muhtemel 11’ler haberimizde…