Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası final maçı muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası, bu akşam sahibini buluyor. Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Airlines Park'ta 2025-2026 sezonu finalinde karşı karşıya gelecek. 10. kez kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Trabzonspor, uzun süredir devam eden kupa hasretine son vermek için sahaya çıkacak. 2017'deki şampiyonluğunun ardından 9 yıl sonra finale yükselen Konyaspor ise Türkiye Kupası'nı kazanarak yeniden Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor. Peki, dev final saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler…
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası’nın büyük finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park’ta oynanacak kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka
Tümosan Konyaspor: Onana, Pina, Saviç, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouri, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Trabzonspor – Konyaspor finalini Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak.