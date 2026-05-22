        Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası final maçı muhtemel 11'ler

        Ziraat Türkiye Kupası, bu akşam sahibini buluyor. Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Airlines Park'ta 2025-2026 sezonu finalinde karşı karşıya gelecek. 10. kez kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Trabzonspor, uzun süredir devam eden kupa hasretine son vermek için sahaya çıkacak. 2017'deki şampiyonluğunun ardından 9 yıl sonra finale yükselen Konyaspor ise Türkiye Kupası'nı kazanarak yeniden Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor. Peki, dev final saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler…

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 11:48
        Bu akşam Trabzonspor – TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali, Antalya’da futbolseverleri heyecan dolu bir 90 dakikaya sahne olacak. 9 yıl aradan sonra yeniden finale çıkan İlhan Palut’un ekibi, kupayı kazanarak Avrupa kupalarına dönüş yapmayı hedefliyor. 17 kez final oynayan ve 10. kez kupayı müzesine götürmek isteyen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ise son iki sezonda kaybettiği finallerin ardından bu kez mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. Peki, Trabzonspor – Konyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar ve muhtemel 11’ler haberimizde…

        TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ziraat Türkiye Kupası’nın büyük finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park’ta oynanacak kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak.

        TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka

        Tümosan Konyaspor: Onana, Pina, Saviç, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouri, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

        TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

        Trabzonspor – Konyaspor finalini Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak.

