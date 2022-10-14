Trabzonspor - Monaco maçının yazar yorumları

Bunun yansıması, bundan sonraki lig ve Avrupa macerasında bordomavililerin saha içi performansını yalnız oyun olarak değil, daha fazla takım olmaları, hedefe ve başarıya ulaşmaları açısından da çok önemliydi. Futbolda yaşadığınız iniş-çıkışlar sizi daha hızlı hedefe götürür. Trabzonspor da Monaco galibiyetiyle bu hızlı hedefin ilk adımı atmış oldu.