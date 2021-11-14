Süper Lig'de 12 hafta sonunda topladığı 30 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda olan lider Trabzonspor, bir yandan da transfere yoğunlaştı. Yönetim Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini Ocak ayına kadar uzatmayı planlıyor. Sezon sonu serbest kalacak olan Nijeryalı hücum oyuncusu, yıllık 1.5 milyon euro olan maaşının 2.5 milyon euro olmasını istedi. Bordo mavili yönetimi ise 2 milyon euro'ya çıktı. Nwakaeme'nin de Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

2+1 YILLIK OLMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetimi Nwakaeme'nin sözleşmesini bir an önce uzatarak, tecrübeli oyuncunun şampiyonluk yarışında sadece sahaya odaklanmasını sağlamayı hedefliyor. Yeni sözleşmenin 2 artı 1 yıllık olması bekleniyor. Bu sezon takımına 15 maçta 6 gol, 3 asistlik katkı yapan Anthony Nwakaeme, 2018 yazından bu yana Trabzonspor forması giyiyor.