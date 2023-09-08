Trabzonspor, Pepe transferini bitirdi: Türkiye'ye getirdi

Trabzonspor, Arsenal'in 28 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe'yle anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu özel uçakla TSİ 04:40'ta İstanbul'a geldi. Bordo-mavili kulübün Pepe'yle 1+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilirken yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

İŞTE İLK SÖZLERİ

İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından Pepe, gönderilen özel uçakla yola çıktı. Pepe uçaktan yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:

"Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon"