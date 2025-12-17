Trabzonspor sahasında 221 gün sonra kaybetti!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi ve Fatih Tekke döneminde 11 maç sonra evinde mağlup oldu.

En son geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, oynadığı 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evindeki 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Corendon Alanyaspor mağlubiyetiyle 11 maç aradan sonra mağlup olan bordo-mavililer, 221 gün sonra Papara Park'ta kaybetti.

TEKKE DÖNEMİNDE İKİNCİ İÇ SAHA YENİLGİSİ Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 4'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evinde oynadığı toplam 18 resmi mücadelede 2 mağlubiyet aldı. REKLAM Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.