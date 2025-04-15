Trabzonspor sakatlığı açıkladı: Draguş
Trabzonspor, Rizespor maçında sakatlanan Denis Draguş'un sağlık durumu hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.
Trabzonspor, Rizespor maçında sakatlanan Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması:
"Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"