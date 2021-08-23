STAT: Medical Park
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
31. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.
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