STAT: Medical Park

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

31. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.