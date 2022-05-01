Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.