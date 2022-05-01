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Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutladı.. İşte o görüntüler...

  • 01
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutladı.
  • 02
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan izleyen Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı.
  • 03
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Alanlarda toplanan on binlerce taraftar, 2-2 sona eren karşılaşmanın bitişinin ardından büyük bir coşku yaşadı, bazı taraftarlar mutluluk gözyaşı döktü. Birçok taraftar çocuklarını omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken müzikler eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.
  • 04
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Çok sayıda taraftar, sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı. Kentin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Karşılaşmanın tamamlanması ve Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
  • 05
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

     

     

    ANKARA

    Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalalerle Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'a toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. Davul zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar sürerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutladı.

     

     
  • 06
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    YALOVA

    Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını Yalova Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu dev ekranlardan takip eden bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.
  • 07
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Alanda meşaleler yakıp, horonlar çekerek şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi. Uzun araç kuyrukları oluşturarak caddeleri turlayan Trabzonspor taraftarları, havai fişek gösterileri altında tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.
  • 08
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

     

    MERSİN

    Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi. Meşale yakıp tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonlu taraftarlar, çalınan müzikle horon ve kolbastı oynadı. Bazı vatandaşlarla araçlarıyla sahil bandında tur attı.
  • 09
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

     

     

    HATAY

    Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1964'te yaşanan heyelan nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan göç ederek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yerleştirilen Trabzonlular, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını 408 Evler Mahallesi'nde kurulan dev ekranda izlediler.
  • 10
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Maçın bitiş düdüğünün ardından sevinç yaşayan taraftarlar çalan müzik eşliğinde horon oynayıp, tezahürat yaptı. Taraftarların şampiyonluk kutlaması devam ediyor.
  • 11
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    İZMİR

    Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını kentin çeşitli noktalarındaki yerlerde izleyen bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftalar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.
  • 12
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.
  • 13
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

     

     

    EDİRNE

    Edirne'de maçın bitmesinin ardından bir araya gelen taraftarlar araçlarıyla konvoy halinde Saraçlar Caddesi'ne geldi. Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalelerle Atatürk Anıtı önünde toplanan taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.
  • 14
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Tekirdağ'da da taraftarlar Hükümet Caddesi’nde araç konvoyu yaptı. Sahil dolgu alanında toplanan Trabzonsporlular kemençe eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
  • 15
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

     

    Kırklareli'nde ise taraftarlar maçın bitmesinin ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. İstasyon Caddesi’nde de meşaleler yakan grup, burada şampiyonluk sevincini yaşadı.
  • 16
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    TOKAT

    Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.
  • 17
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar sürerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutladı..
  • 18
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    İSTANBUL

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Üsküdar Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.
  • 19
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, son anları da heyecanla takip etti. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı konvoylar eşliğinde meydana akın ederken, tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşandı.
  • 20
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişeklerle de şampiyonluğu kutlamalarını sürdürdüler.
  • 21
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    DÜZCE

    Araçlarıyla kent merkezinde şampiyonluk turu atan Trabzonsporlu taraftarlar, daha sonra Anıtpark Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk marşları eşliğinde kutlama yaptı.
  • 22
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Meşale ve bayraklarla şampiyonluk kutlayan taraftarlar, ardından horon teperek şampiyonluğun tadını çıkardı. Şampiyonluk kutlamaları sırasında emniyet ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.
  • 23
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    ZONGULDAK

    Maçın ardından kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan taraftarlar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.
  • 24
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    Ellerinde Trabzonspor bayraklarıyla toplanan grup marşlar söyledi, tezahüratta bulundu, meşaleler yakıp horon tepti. Bir grup Trabzonspor taraftarı araçlarıyla konvoy oluşturarak tur attı. Bazı taraftarlar ise şampiyonluk sevincini evlerinde yaşadı. Balkonlara çıkan Trabzonsporlu taraftarlar tezahüratlarda bulundu.
  • 25
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    BOLU

    Trabzonspor taraftarları, karşılaşmayı Karacasu Beldesi Düğün Salonu'nda izledi. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, Karacasu beldesinden kent merkezine hareket etti. Maçın ardından Anıtpark'ta toplanan taraftarlar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.
  • 26
    Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

    KARABÜK

    Trabzonspor taraftarları, konvoy eşliğinde Karabük merkezden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na geldi. Ellerinde Trabzonspor bayrakları bulunan grup, marşlar söyledi, tezahüratta bulundu. Meşaleler yakıp horon tepen taraftarlar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.​​​​​​​

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