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Trabzonspor taraftarlarından Antalyaspor biletlerine yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor maçına bilet alabilmek için gişe önünde kuyruk oluşturdu. Biletler saniyeler içinde bitti

Trabzonspor taraftarlarından Antalyaspor biletlerine yoğun ilgi
AA

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34´üncü haftasında 76 puana ulaşan Trabzonspor, 35'inci haftada oynayacağı erken şampiyonluk maçı da olan Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerini satışa çıkardı. Şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı olan bordo mavili takımın taraftarları saatler öncesinden bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trabzonspor'da 40 bin 782 biletin, 27 bin 958 adeti kombine olarak daha önceden satıldığı için Antalyapor karşılaşmasında misafir tribünü dahil 12 bin 824 bilet satışa açıldı. Gişelerden ve Passolig´den saat 13.00´te satışa açılan biletlerin tamamı 26.83 saniyede tükendi. Trabzonspor, taraftarların yoğun ilgisiyle bu sezon en hızlı bilet satışı gerçekleştiren takım oldu. En ucuzu 500 TL´den satılan biletler için sabahın erken saatlerinde ilçelerden gelerek bilet gişesinde kuyruğa giren vatandaşlar, gişe önünde izdiham oluşturdu.

"HERHALDE 10 SANİYEDE BİTTİ"

Arkadaşları için bilet almaya çalıştığını söyleyen taraftar Gürkan Yayla, "İl dışından ve yurt dışından gelecekler olduğundan yoğunluk olacağı belliydi. İl dışından arkadaşlarıma bilet alacaktım. İnternetten biletin satışa çıkma saatine 13.00 demişlerdi. 12.59´da sayfayı yenilediğimde bitmişti. Herhalde 10 saniye içinde bitti, alamadım" dedi.

"SAKATLANABİLİRDİM"

Bilet gişesine bilet almaya gelen Soner Atmaca ise "Biletler tükendi. Engelli olduğum için engelle bileti alabildim. Engelli biletleri sadece gişelerde satılıyor, başka yerden alamıyorum. Bilet gişesin itiş kakış olduğu için sakatlanabilirdim. Yine de Trabzonspor için değer" diye konuştu.

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