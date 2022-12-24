Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Oyunu domine ettik"

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyunu daha erken koparmamız lazımdı." dedi. Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz taraftarlarını bildiklerini ve bunun üzerine çalıştıklarını belirterek, "Ligimizin lideri; kadro derinliği çok fazla olan, oyuncu kalitesi yüksek, planları olan ama net güçlü tarafını güçlü ve güçsüz tarafını da bildiğimiz bir takımdı. Santra başlangıçları ile ilgili bile planları var. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Kontrolün tamamen ellerinde olduğunu vurgulayan Avcı, "Rakibin 10 kişi kalması ile oyunu domine ettik. Alternatifli bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Oyunu daha erken koparmamız lazımdı." ifadelerini kullandı.