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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor U19, Inter'i devirdi: Yarı final biletini aldı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor U19, Inter'i devirdi: Yarı final biletini aldı!

        UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor U19 Takımı, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter U19'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bordo-mavililer yarı final biletini aldı. Trabzonspor, 40.368 seyirci ile UEFA Gençlik Ligi'nde en yüksek seyirci rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:55
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        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
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        UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor U19 Takımı, sahasında İtalya temsilcisi Inter U19 Takımı'nı konuk etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor kalesinde penaltı düdüğü çalındı. Trabzonspor kalecisi Erol Can Çolak, 39. dakikada Luka Topalovic'in penaltı vuruşunu kurtardı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

        İkinci yarının 77. dakikasında ise Ekrem Terzi, Trabzonspor'a turu getiren golü attı.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final biletini aldı.

        RAKİBİ BELLİ OLDU!

        Trabzonspor U19 Takımı, yarı finalde Salzburg ile karşılaşacak. UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakaları 25 Nisan 2025 tarihinde İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız sahada oynanacak.

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        REKOR KIRILDI

        Trabzonspor ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar rekor kırdı. Müsabakayı 40 bin 368 taraftarın izlediği açıklandı.

        Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçındaki rekor geride bırakıldı.

        Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde son 32 turunda Juventus, son 16 turunda ise Atalanta'yı saf dışı bırakmıştı.

        İŞTE TURU GETİREN GOL!

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