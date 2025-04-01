Trabzonspor U19, Inter'i devirdi: Yarı final biletini aldı! UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor U19 Takımı, konuk ettiği İtalya temsilcisi Inter U19'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bordo-mavililer yarı final biletini aldı. Trabzonspor, 40.368 seyirci ile UEFA Gençlik Ligi'nde en yüksek seyirci rekorunu kırdı.

Ajanslar Giriş: 01.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:55 facebook

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