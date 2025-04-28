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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!

        Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde bu akşam Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavililer, İsviçre'nin Nyon kentinde oynanancak mücadelede galip gelerek şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:56
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        UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde bu akşam TSİ 19.00'da Barcelona ile oynayacağı maçta galip gelerek şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.

        Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisinden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor.

        Avrupa'nın en önemli altyapılarından biri olan Barcelona'nın altyapı akademisi La Masia'ya karşı sahaya çıkacak bordo-mavili gençler, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibine karşı ter dökecek.

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        Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

        Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

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        Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

        İsviçre'nin Nyon kentinde organize edilen Dörtlü Final'de Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale kalan Trabzonsporlu genç futbolcular, böylelikle bunu başaran ilk Türk takımı olma ünvanını da elde etti.

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        SON 4 MAÇTA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ

        Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.

        Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.

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        BARCELONA'NIN İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

        Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon oldu.

        İspanya temsilcisi, organizasyonun düzenlenmeye başladığı 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

        İlk kez final müsabakasına çıkacak Trabzonspor ise daha önce iki kez final oynamış ve finallerde gol yememiş aynı renklerdeki rakibini yenerek bir ilke daha imza atmaya çalışacak.

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        SON 2 ŞAMPİYON, LİG ŞAMPİYONLARI YOLUNDAN

        Turnuvanın son 2 sezonunda mutlu sona ulaşan Olympiakos ve AZ Alkmaar, Trabzonspor'un geldiği Lig Şampiyonları Yolunu takip ederek şampiyonluğa imza attı.

        Son sezonun şampiyonu Yunanistan temsilcisi Olympiakos ve 2022-2023 sezonu şampiyonu AZ Alkmaar, Trabzonspor gibi Lig Şampiyonları Yolundan finale kadar gelip kupayı kazandı.

        Bu sezon ise Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, aynı yolu izleyerek finale kalma başarısı gösterdi.

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        FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE

        Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi.

        UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

        UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu.

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