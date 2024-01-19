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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, Yeniköyspor'da oynuyor - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, Yeniköyspor'da oynuyor

        Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, İstanbul'da bulunan amatör spor kulüplerinden Yeniköy Spor'da forma giyiyor. Amatör futbolcularla antrenman yapıp maçlara çıkan Yattara'ya çevredeki vatandaşların da ilgisi oldukça yoğun.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:00
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        Trabzon'daydı şimdi Yeniköy'de oynuyor!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un eski futbolcusu İbrahim Yattara, şu anda İstanbul’da bulunan amatör ligi kulüplerinden Yeniköy Spor’da oynuyor. Amatör futbolcularla antrenman yapıp maçlara çıkan Yattara, çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

        Trabzonspor’da yıllarca futbol oynayan ve taraftarın da sevgisini kazanan İbrahim Yattara, futbol hayatına İstanbul’da faaliyet gösteren amatör bir spor kulübün Yeniköy Spor’da devam ediyor. Maçlara çıkan Yattara, spor kulübündeki diğer futbolculara da eğitim veriyor. Çevreden geçen vatandaşlarında görünce şaşırarak ilgi gösterdiği Yattara, şu anki kulübünden sonra da antrenör olarak meslek hayatına devam etmek istediği öğrenildi.

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        "FUTBOL BENİM İŞİM"

        Oynadığı takımı ve ligi değerlendiren İbrahim Yattara, “Takım olarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Üst lige çıkmak için maçları kazanmamız, galibiyet serisi yakalamamız lazım. Her çıktığımız maçı, final maçına çıkıyormuş gibi oynayacağız. Çünkü mutlaka üst lige çıkmamız lazım. Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Bugün oynayacağımız maçta inşallah bir sakatlık olmaz ve 3 puan alırız. Bu üçüncü oluyor oynadığım amatör lig takımım. Yeniköy Spor, Muğla Spor ve Ortaköy Spor’da da oynadım. Oynadığım takımların hepsini beğeniyorum. Takımlardaki yöneticiler, hocalar, takım arkadaşlarım olsun hepsi güzel insanlar. Yeniköy Spor’da, burada gerçekten aile gibiyim, takım arkadaşlarım, hocalarım hepsi bana saygı duyuyor, ben de onlara, burada çok mutluyum. Futbol benim işim, yeşil sahadan ayrılmak hiç istemiyorum” Şeklinde konuştu.

        GENÇLERİMİZİ SPORA TEŞVİK EDİYOR

        İbrahim Duman: “Takımda her oyuncuya dokunuyor, genç kardeşlerimizi spora teşvik ediyor”

        Kulüp başkanı İbrahim Duman da, “Yattara'yı ikna etmek zor oldu. İkna etmemizin en büyük sebebi de futbolu şu an amatör ligde lider konumdayız, zaten bizim hedefimiz 3. lig, onun için elimizden geleni yapacağız. Gençlere bir şeyler katacağını düşündüğü için bizim teklifimizi de kabul etti. Çok mutluyuz onun gibi bir starın bizim takımımızda olduğu için. Hocalarımıza, futbolcu kardeşlerimize emek verdi, başarımıza başarı kattı. Onun bu takım üstündeki başarısı çok yüksek. Bizi ailesi gördüğü için burada, ne para ne pul başka açıklaması yok. Yeniköy’de her yerinde Yattara'yı konuşuyorlar, büyük bir sevinç getirdi. Takımda her oyuncuya dokunuyor, genç kardeşlerimizi spora teşvik ediyor. İnşallah uzun seneler beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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