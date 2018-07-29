Trabzonspor'un sezon başında Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'a gönderdiği Dame N'Doye, daha önce 4 sezon forma giydiği takımında adeta şov yaptı...

33 yaşındaki deneyimli golcü, takımının Danimarka Ligi'nde sahasında 4-0 kazandığı Aalborg mücadelesinde 3 gol birden attı. N'Doye böylece Kopenhag'da siftah yapmış oldu. Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda çıktığı ilk 6 karşılaşmada da fileleri havalandırma başarısı gösterememişti.

Senegalli futbolcu, Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda 72 maçta forma giyerken, fileleri 16 kez havalandırmıştı.

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