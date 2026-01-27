Habertürk
Habertürk
        Trabzonspor'un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi damgası! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi damgası!

        Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor'un gol yükünü Onuachu, Augusto ve Muçi sırtladı. Onuachu, Augusto ve Muçi, 37 golün 29'unu kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:36 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:36
        Trabzonspor'da Onuachu, Augusto ve Muçi damgası!
        Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın ardından 41 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'un gol yükünü Onuachu, Augusto ve Muçi sırtladı.

        Sezondaki 19 karşılaşmada rakip fileleri 37 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu, forma giydiği 16 karşılaşmada 12 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

        Onuachu'yu Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, 19 maçta 9 golle takip etti.

        Beşiktaş'tan bonservisi kiralanan Ernest Muçi ise özellikle son haftalarda öne çıkarak 16 karşılaşmada 8 golle üçüncü sırada yer aldı.

        GOLLERİN YÜZDE 78'İNİ ATTILAR

        Onuachu, Augusto ve Muçi, 37 golün 29'unu kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu.

        Bordo-mavili üç futbolcu, gollerinin yüzde 78.3'üne imza atarak takımlarına önemli puanlar kazandır.

        LİGDE 13 TAKIMDAN FAZLA GOL ATTILAR

        Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam gol sayısında 29 golle Süper Lig'deki 13 takımdan fazla gol kaydettiler.

        Bordo-mavili oyuncular, Gaziantep FK (26), Göztepe (25), Samsunspor (23), Gençlerbirliği (23), TÜMOSAN Konyaspor (23), Çaykur Rizespor (22), Corendon Alanyaspor (19), Hesap.com Antalyaspor (18), Zecorner Kayserispor (16), Kocaelispor (16), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (16), Kasımpaşa (15) ve ikas Eyüpspor (13) takımlarından fazla gol attı.

        TOPLAM 8 FUTBOLCU GOL ATTI

        Trabzonspor'da 19 hafta boyunca 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

        Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

